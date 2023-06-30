Ярославские энергетики открыли летний трудовой сезон студенческих строительных отрядов

«Искра» и «Нулевой провод» сойдутся вместе. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» состоялось открытие летнего трудового сезона студенческих строительных отрядов. На торжественной линейке молодых специалистов приветствовал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.

В состав студенческих отрядов «Искра» и «Нулевой провод» вошли 21 человек – учащиеся Ярославского автомеханического колледжа и Ростовского колледжа отраслевых технологий. На протяжении полутора месяцев юные энергетики будут работать в производственных службах и районах электрических сетей филиала.

Для студентов разработана индивидуальная программа подготовки. Первым этапом станут инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. После обучения их ждет экзамен на II группу по электробезопасности.

Ребята рады и отдыхать и проходить практику. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Ребятам предстоит выезжать на линии с плановыми осмотрами, замерять габариты воздушных линий, проводить ревизии и ремонт оборудования трансформаторных подстанций, снимать показания приборов учета населения, осваивать монтаж кабельных лотков, прокладку силовых, контрольных кабелей и работать с технической документацией.

В насыщенном графике будет место и для отдыха. Студенты примут участие в тематических встречах и побывают на экскурсиях на объектах филиала. Кроме того, вместе с представителями управления производственной безопасности и контроля они посетят детский лагерь, чтобы провести урок по профилактике электротравматизма.

– Весь период работы студентов будут сопровождать опытные наставники – энергетики. Работа над практическими задачами вместе с экспертами поможет ребятам быстрее вырасти в профессии и даст больше возможностей проявить себя, – отметил Дмитрий Литвиненко.