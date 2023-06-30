В Ярославле мужчина с гранатой в руках запрыгнул в чужую машину на заправке

На АЗС в Ярославле задержали неадекватного мужчину. ФОТО: ProГород

На АЗС в Дзержинском районе Ярославля сотрудники полиции и Росгвардии задержали неадекватного человека. Мужчина с гранатой в руках запрыгнул в одну из машин.

- Водитель с это время заправлял автомобиль. В салоне находились двое маленьких детей, - рассказывают очевидцы.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области прокомментировали случившееся:

- Установлено, что между знакомыми мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал муляж гранаты и угрожал другому.

43-летнего ярославца с гранатой задержали и доставили в отдел. Проводится проверка.