У Толгского монастыря в Ярославле в августе установят причал

В августе на Волге у Толгского монастыря установят причал. Фото: Правительство Ярославской области

В августе на Волге у Толгского монастыря появится причал. Дебаркадер уже спущен на воду и готовится к буксировке. Как только его установят на месте постоянной дислокации, так сразу подключат к электричеству. На причале сделают художественную подсветку и проведут камеры видеонаблюдения для защиты от вандалов.

- В разработке и согласовании проекта принимала участие Ярославская митрополия – лично митрополит Вадим и настоятельница Толгского монастыря игуменья Варвара. Внешний вид причала повторяет фасады обители, а на шпиле крыши установлена фигурка ангела – такая же, как на стенах монастыря, - рассказал заместитель губернатора Василий Горбунов. - Проплывающим будет открываться красивый вид, а причаливающим станет комфортно сходить на берег.

В правительстве Ярославской области уточнили, что на зиму дебаркадер будут убирать, чтобы избежать повреждений. Изготовлением причала занималось АО «Ярославский речной порт». Стоимость работ составила 28 миллионов рублей.