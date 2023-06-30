На пляже в Ярославле 16-летнюю девушку избили из-за развратного купальника

На пляже в Ярославле женщина набросилась на девушку из-за откровенного купальника. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

На пляже у озера «Техас» в Заволжском районе Ярославля 28 июня женщина напала на 16-летнюю девушку. По словам очевидцев, поводом для драки стало слишком откровенное бикини юной ярославны.

- Отдыхали с друзьями. Тут две женщины начали докапываться из-за «развратного купальника», - рассказывает подписчица группы «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

Начало конфликта на видео не попало, а вот завершение очевидцы успели снять. На кадрах видно, как полная женщина с сигаретой в зубах подбегает к девушке, опрокидывает ее на землю и бьет полотенцем. Судя по всему, при падении девушка сильно ударилась головой. Когда к ней подходит еще одна женщина и бьет ногой в область спины, пострадавшая практически не реагирует на пинки.

На место конфликта вызвали полицию.

- Заявление поступило, сейчас проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Личность агрессивной дамы, которую вывел из себя открытый купальник на стройной девушке, уже установлена.

Ярославцев в произошедшем возмутило то, что никто не пришел на помощь подростку.

- И хоть бы кто помог. Лишь бы на телефон поснимать, - пишет Александр Н.

Да и купальник горожане не сочли уж слишком откровенным.

- Обычные стринги. Вроде в 21 веке это обыденно, - считает Ксюша К.