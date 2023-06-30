В «ТНС энерго Ярославль» проходит обучающий проект «Университет интернет-сервисов»

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Специалисты энергокомпании подробно показали, как можно взаимодействовать с поставщиком ресурса из дома: зайти на сайт, зарегистрироваться в личном кабинете, подключить электронную квитанцию, оплатить электроэнергию без комиссии онлайн, скачать мобильное приложение.

Все участники семинара применили полученные знания на практике. Также энергетики ответили на вопросы слушателей по расчетам в квитанции, способах получения платежных документов, работе в личном кабинете юридического лица.

— Наша компания заботится о комфорте потребителей, постоянно развивая и совершенствуя онлайн-сервисы, с помощью которых можно без посещения офисов производить оплату, контролировать начисления, передавать показания приборов учёта и решать многие другие вопросы удалённо. Мы планируем продолжать обучающие встречи с клиентами, в том числе в рамках проекта «Университет интернет-сервисов, — отметил начальник отдела качества обслуживания «ТНС энерго Ярославль» Денис Степанов.

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ПАО «ТНС энерго Ярославль» ИНН 7606052264