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НовостиОбщество30 июня 2023 8:45

В «ТНС энерго Ярославль» проходит обучающий проект «Университет интернет-сервисов»

Гарантирующий поставщик провел семинар по обучению работе с электронными сервисами компании — сайтом, личным кабинетом, электронной квитанцией. Слушателями курса стали старшие по домам и председатели ТСЖ

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Специалисты энергокомпании подробно показали, как можно взаимодействовать с поставщиком ресурса из дома: зайти на сайт, зарегистрироваться в личном кабинете, подключить электронную квитанцию, оплатить электроэнергию без комиссии онлайн, скачать мобильное приложение.

Все участники семинара применили полученные знания на практике. Также энергетики ответили на вопросы слушателей по расчетам в квитанции, способах получения платежных документов, работе в личном кабинете юридического лица.

— Наша компания заботится о комфорте потребителей, постоянно развивая и совершенствуя онлайн-сервисы, с помощью которых можно без посещения офисов производить оплату, контролировать начисления, передавать показания приборов учёта и решать многие другие вопросы удалённо. Мы планируем продолжать обучающие встречи с клиентами, в том числе в рамках проекта «Университет интернет-сервисов, — отметил начальник отдела качества обслуживания «ТНС энерго Ярославль» Денис Степанов.

Актуальные новости, предложения об акциях и другая полезная информация от энергетиков — в официальном телеграм-канале «ТНС энерго Ярославль».

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ПАО «ТНС энерго Ярославль» ИНН 7606052264