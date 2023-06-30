В Рыбинском районе «КамАЗ» насмерть сбил подростка-велосипедиста

В Рыбинском районе погиб подросток. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинском районе 15-летний подросток погиб под колесами «КамАЗа». Трагедия произошла около 09:40 утра 30 июня в деревне Макарово на Переборском тракте.

- Водитель грузовой автомашины, 37-летний мужчина, совершил наезд на велосипедиста, который, по предварительной информации, ехал в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подросток скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда машины скорой помощи. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

Вечером 29 июня в Ярославле под колеса иномарки попала 23-летняя девушка.