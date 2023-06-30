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НовостиПроисшествия30 июня 2023 8:45

В Рыбинском районе «КамАЗ» насмерть сбил подростка-велосипедиста

Юноше было 15 лет
Полина Вачнадзе
В Рыбинском районе погиб подросток.

В Рыбинском районе погиб подросток.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинском районе 15-летний подросток погиб под колесами «КамАЗа». Трагедия произошла около 09:40 утра 30 июня в деревне Макарово на Переборском тракте.

- Водитель грузовой автомашины, 37-летний мужчина, совершил наезд на велосипедиста, который, по предварительной информации, ехал в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подросток скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда машины скорой помощи. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

Вечером 29 июня в Ярославле под колеса иномарки попала 23-летняя девушка.