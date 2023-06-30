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НовостиПроисшествия30 июня 2023 7:44

В центре Ярославле загорелся фитнес-клуб

В МЧС рассказали подробности утреннего ЧП
Полина Вачнадзе
Утром 30 июня в фитнес-клубе «Стиль жизни» произошел пожар.

Утром 30 июня в фитнес-клубе «Стиль жизни» произошел пожар.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Утром 30- июня в фитнес-клубе «Стиль жизни», который находится на улице Большая Октябрьская Ярославля, произошел пожар. По предварительной информации, возгорание началось в женском отделении сауны.

- Сообщение поступило в 08:30 утра, на место выехали 20 человек личного состава и 5 единиц техники. В 08:51 открытое горение было ликвидировано, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Из заполненных дымом помещений спасатели эвакуировали 18 человек. Пострадавших, к счастью, нет.

После завершения тушения сотрудники МЧС тепловизором проверили перекрытия здания – отклонений от нормы не обнаружили.