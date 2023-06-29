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НовостиОбщество29 июня 2023 14:41

В Ярославле закрыли опасный для проживания хостел

Владельца хостела оштрафовали на 400 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
В Ярославле по решению суда закрыт хостел.

В Ярославле по решению суда закрыт хостел.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле после проверки закрыли опасный для проживания хостел, который находится в многоквартирном доме на улице Нефтяников.

- Установлено, что вопреки требованиям закона в хостеле отсутствует второй эвакуационный выход. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находятся в нерабочем состоянии, помещения не в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения. Кроме того, собственником помещений не проведены мероприятия по категорированию объекта, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

После проверки прокуратура возбудила в отношении юрлица, владельца гостиницы, дела об административных правонарушениях. Организация была оштрафована на 400 тысяч рублей.

Так как выявленные нарушения не были устранены, прокуратура вышла в суд с требованием закрыть хостел. Иск, решение по которому пока еще не вступило в силу, был удовлетворен.