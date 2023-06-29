В Ярославской области ожидаются гроза и сильный ветер

В Ярославской области в ближайшие часы ухудшится погода. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области в ближайшие часы ухудшится погода. Предупреждение опубликовало региональное управление МЧС со ссылкой на Ярославский ЦГМС.

- Местами ожидается гроза, в отдельных районах сильный дождь, при грозе усиление восточного ветра порывами 12-17 метров в секунду, с сохранением ночью 30 июня, - сообщают спасатели.

Ухудшение погодных условий может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, затруднениям в работе транспорта, увеличению числа ДТП, аварий в сфере ЖКХ, обрушению слабоукрепленных конструкций.