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НовостиОбщество29 июня 2023 13:39

В Ярославской области ожидаются гроза и сильный ветер

Предупреждение о непогоде опубликовало региональное управление МЧС
Полина Вачнадзе
В Ярославской области в ближайшие часы ухудшится погода.

В Ярославской области в ближайшие часы ухудшится погода.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области в ближайшие часы ухудшится погода. Предупреждение опубликовало региональное управление МЧС со ссылкой на Ярославский ЦГМС.

- Местами ожидается гроза, в отдельных районах сильный дождь, при грозе усиление восточного ветра порывами 12-17 метров в секунду, с сохранением ночью 30 июня, - сообщают спасатели.

Ухудшение погодных условий может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, затруднениям в работе транспорта, увеличению числа ДТП, аварий в сфере ЖКХ, обрушению слабоукрепленных конструкций.