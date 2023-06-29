«Русские витязи» поделились кадрами, снятыми во время полета над Ярославлем

«Русские витязи» выложила видео, снятое из кабины самолета. Скриншот с видео, Telegram-канал «Русские витязи»

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» в своих социальных сетях выложила видео, снятое из кабины самолета. Таким увидели Ярославль пилоты во время авиационного шоу, в честь 60-летия со дня полета в космос Валентины Терешковой.

- Выступления «Русских витязей» всегда завораживают. А тут мы вам покажем совершенно другой вид – как видят нас пилоты из кабины. Это тоже невероятная красота, - прокомментировали кадры в правительстве Ярославской области.

Ярославцы поблагодарили «Русских витязей» не только за зрелищное шоу, но и за ролик, сделанный на высоте.

- Красота, аж голова закружилась при просмотре.

- Все идеально! Как же нравятся ваши видео не передать словами. Просто невозможно перестать благодарить за такую красоту и ощущение полета. Слишком долго не говорила вам, что вы лучшие!

- Шедеврально!