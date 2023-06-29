В Ярославле закончили ремонт улицы Калинина

В Ярославле завершился ремонт улицы Калинина. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завершился ремонт улицы Калинина, который проводили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Справились рабочие гораздо раньше установленного контрактом срока.

- Опережение составило два месяца. Замечаний по основным видам работ у нас нет. В ближайшее время, по многочисленным просьбам жителей, подрядчик дополнительно установит на двух участках дороги две искусственные неровности. Это будет сделано для снижения скоростного режима автотранспорта, так как поблизости находятся дошкольные учреждения и школа, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

На участке от улицы Ньютона до улицы Пригородной заменили 15 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части, около 4,6 метров бордюрного камня, отремонтировали тротуары, установили два светофора, заменили дорожные знаки и остановки.