В Ярославле наркоманку оштрафовали за рекламу запрещенных веществ

Сотрудники полиции задержали 35-летнюю жительницу Ярославля, рекламирующую наркотики. Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники полиции задержали 35-летнюю жительницу Ярославля: при помощи трафарета и аэрозольной краски она нанесла на здания и гаражи 63 надписи, рекламирующие наркотики.

По данным пресс-службы регионального УМВД, задержанная является потребителем запрещенных веществ. За свою работу на нелегальный интернет-магазин, женщина получала вознаграждение в виде наркотиков.

- В отношении жительницы Ярославля составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Пропаганда наркотических средств», - сообщили в областном УМВД.

В полиции напомнили, что реклама наркотиков в любых его видах наказывается штрафом. Для граждан он составляет 5 тысяч рублей, а ответственность за совершение данного правонарушения наступает с 16-летнего возраста.