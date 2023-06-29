Выпускница Санкт-Петербургского университета предложила проект реставрации Петропавловского парка в Ярославле

Студентка предложила проект реставрации Петропавловского парка. Фото: Полина Вачнадзе

Выпускница Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Олеся Педченко предложила властям Ярославля проект реставрации и благоустройства Петропавловского парка. По мнению студентки факультета реконструкции и реставрации архитектурного наследия, в парке есть несколько явных проблем. К ним девушка отнесла автомобильную дорогу, которая делит территорию на части, отсутствие благоустройства и пешеходных дорожек, плачевное состояние зданий парка, утрату его исторической планировки, а также заболачивание прудов.

Олеся Педченко предложила восстановить разрушенные строения, создать в парке ресторанный и молодежный комплексы, зоны для спорта и для рыбалки, места для проведения массовых мероприятий.

- Сейчас идет работы по возвращению территории парка в собственность города. Рассматриваются различные проекты по восстановлению пространства. Если качественно восстановить все культурные объекты на этой территории, то парк станет интересен жителям и гостям города. Мы благодарны студентке, которая поработала с историческим пространством, - сказал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.