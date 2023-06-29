В Рыбинске звание почетного гражданина города получат два человека

Депутаты Муниципального совета определили, кто получит звание «Почетный гражданин Рыбинска». ФОТО: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск

Депутаты Муниципального совета определили, кому из многочисленных кандидатов будет присвоено звание «Почетный гражданин Рыбинска». Большинство голосов получили председатель правления ЛПРК «Союз-Чернобыль» Александр Мышкарев и генеральный директор ООО «Корпорация «ВИТ» Виктор Тырышкин.

В этом году на звание почетного гражданина города претендовали пять человек. Впервые его получили два кандидата, ранее квота ограничивалась одним человеком.

Знаком отличия «За заслуги перед городом Рыбинском» награждены:

- директор СОШ №28 Ольга Шальнова,

- заведующий отделением, врач-инфекционист ГБУЗ ЯО «Городская больница №2 имени Н.И. Пирогова» Наталия Смирнова,

- заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ЯО «Рыбинская городская больница №1» Вячеслав Политов.