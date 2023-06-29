В Ярославле поменяют схему заезда на Юбилейный мост

В Ярославле в ночь с 29 на 30 июня изменится схема движения по эстакадной части Юбилейного моста. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в ночь с 29 на 30 июня изменится схема движения по эстакадной части Юбилейного моста. Речь идет о заезде на мост со стороны улицы Полушкина роща и проспекта Октября.

Как сообщил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко, въехать на мост можно будет с резервного заезда на Тутаевском шоссе. Ранее для проезда транспорта этот заезд не использовался.

Сейчас дорожные рабочие заканчивают ремонт на одной из полос эстакадной части Юбилейного моста в районе ТРЦ «Рио». На второй полосе предстоит сделать защитный слой бетона, гидроизоляцию, отремонтировать деформационные швы и уложить два слоя асфальта.

Все работы подрядчик планирует завершить до конца августа.

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