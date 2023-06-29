В Ярославле поменяют схему заезда на Юбилейный мост

В Ярославле в ночь с 29 на 30 июня изменится схема движения по эстакадной части Юбилейного моста.
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославле в ночь с 29 на 30 июня изменится схема движения по эстакадной части Юбилейного моста. Речь идет о заезде на мост со стороны улицы Полушкина роща и проспекта Октября.
Как сообщил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко, въехать на мост можно будет с резервного заезда на Тутаевском шоссе. Ранее для проезда транспорта этот заезд не использовался.
Сейчас дорожные рабочие заканчивают ремонт на одной из полос эстакадной части Юбилейного моста в районе ТРЦ «Рио». На второй полосе предстоит сделать защитный слой бетона, гидроизоляцию, отремонтировать деформационные швы и уложить два слоя асфальта.
Все работы подрядчик планирует завершить до конца августа.
Волжский мост в Рыбинке закроют для проезда на четыре дня.