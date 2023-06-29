В Ярославской области при столкновении грузовика и легковушки погибли два человека

Утром 29 июня на трассе М8 в Ростовском районе произошло ДТП. Фото: УМВД по Ярославской области

Утром 29 июня на трассе М8 в Ростовском районе произошло ДТП. Столкнулись грузовик «Скания», под управлением 59-летнего мужчины, и «Фольксваген».

В легковушке находились три человека. 35-летний водитель иномарки и один из пассажиров, личность которого пока не установлена, погибли. Еще один пассажир «Фольксвагена», 25-летний мужчина, госпитализирован в больницу с травмами.

- По данному факту проводится проверки, устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.