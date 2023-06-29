В ПАТП-1 Рыбинска поступили 39 автобусов из Ярославля

В Рыбинск из Ярославля прибыли 39 автобусов. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинск из Ярославля прибыли 39 автобусов. Подобной масштабной закупки общественного транспорта в городе не было с 60-х годов прошлого века. Машины устарели и морально, и физически: на линии выходило менее 50 автобусов, большая часть которых выработали срок своей службы дважды.

- 39 практически новых машин - это серьезный прорыв для города. Автобусы 2019 года выпуска с небольшим пробегом по Ярославлю. Техника была куплена в лизинг для областного центра. Теперь приобретена Рыбинском. Для сравнения, за ту же сумму город мог себе позволить 8-10 автобусов с конвейера, они бы растворились в общей массе и не решили транспортную проблему, - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

Уже совсем скоро автобусы выйдут на линии. В первую очередь – на маршруты №№1, 10 и 12. Также они помогут обеспечить бесперебойную работу транспорта в Заволжье на время полного перекрытия моста.

Сейчас власти города обеспокоены нехваткой водителей с нужной категорией. Рыбинск приглашает сотрудников на работу и готов предоставить комфортные условия труда, достойную зарплату и бронирование от военной службы. Для молодых обучение будет происходить за счет бюджетных средств.