В Ярославле с незаконной рекламой начнут бороться автодозвоном Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с незаконной рекламой начнут бороться автодозвоном. Звонки на номер, указанный в объявлении, будут поступать ежедневно с 9 до 20 часов. Автодозвон будет происходить с разных номеров, поэтому блокировка не поможет.

- Оператор будет сообщать абоненту о том, что он нарушил правила благоустройства. А это влечёт за собой административную ответственность. За первое нарушение штраф составит 3 – 4 тысячи рублей для физического лица, 30 – 40 тысяч для должностного, 80 – 100 тысяч для юридического. При повторном правонарушении штрафы составят соответственно 5, 50 и 160 – 200 тысяч рублей, - сообщили в правительстве Ярославской области.