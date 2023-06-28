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НовостиОбщество28 июня 2023 13:39

В Ярославской области в этом году отремонтируют больше 19 километром тротуаров

Из них девять километров уже обновлены
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области в этом году отремонтируют больше 19 километром тротуаров

В Ярославской области в этом году отремонтируют больше 19 километром тротуаров

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в этом году отремонтируют больше 19 километром тротуаров. Из них девять километров уже обновлены. Полностью завершить все работы по благоустройству планируют завершить осенью.

- Наибольший объем работ по ремонту тротуаров традиционно предусмотрен в столице Золотого кольца – городе Ярославле. Новые тротуары появились на улице Пожарского протяженностью 3,2 километра. Здесь по просьбе местных жителей дополнительно были установлены два остановочных комплекса с обустройством пешеходного перехода. Также дорожники обновили пешеходные зоны на Ленинградском проспекте и улице Калинина. Новый тротуар построен и на дороге Сарафоново – сады, у деревни Бардуково Ярославского района, - рассказали в правительстве региона.