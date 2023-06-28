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НовостиПроисшествия28 июня 2023 13:01

В Ярославле четверо местных жителей избили и ограбили двух молодей людей

Злоумышленники задержаны
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле четверо местных жителей избили и ограбили двух молодей людей

В Ярославле четверо местных жителей избили и ограбили двух молодей людей

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия не опасного для жизни и здоровья».

Два дня назад, 26 июня, четверо местных жителей, в том числе подросток, на улице Будкина в Красноперекопском районе, избили и ограбили двух 20-летних молодых людей.

- В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Красноперкопскому городскому району и следователем регионального следственного управления в кратчайший срок установлены и задержаны лица, причастные к совершению преступления. В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всей картины произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.