В Ярославле в августе подсветят соборную мечеть. ФОТО: телеграм-канал Михаила Евраева

В Ярославле в августе подсветят соборную мечеть. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев. Он также поздравил мусульман региона с праздником Курбан-байрам, который отмечается сегодня, 28 июня.

- Исламская община региона хранит своё богатое культурное достояние и традиции, активно содействует укреплению межнациональной дружбы и межконфессионального сотрудничества в Ярославской области. Примите самые теплые пожелания здоровья, благополучия и успеха во всех добрых делах и начинаниях, - написал Михаил Евраев в своем телеграм-канале. - И хорошая новость - с 10 июля начнутся работы по архитектурной подсветке мечети в Ярославле. Подсветка заработает уже в августе.