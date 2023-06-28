В центре Ярославля злоумышленник угрожал местному жителю пневматическим пистолетом Фото: УМВД по Ярославской области

В полиции Кировского района возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

На Первомайской улице Ярославля между молодыми людьми завязался конфликт. Один из них несколько раз ударил 21-летнего водителя, а потом разбил стекло его машины и угрожал пневматическим пистолетом. Сейчас оружие изъято и отправлено на экспертизу.

- Мужчиной даны признательные показания он пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Кировскому городскому району в отношении 22-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».