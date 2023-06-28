Десятиклассник из Рыбинска досрочно сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Десятиклассник из Рыбинска досрочно сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов. Учащийся школы №30 Сергей Устименко был уверен в своих сил и решил сдать экзамен на год раньше своих одноклассников. Сначала он получил по ЕГЭ 96 баллов, но результат не удовлетворил школьника и он подал апелляцию. Благодаря ней, Сергей получил максимальное количество баллов.

- По словам Сергея, географией он увлекся с 8 класса, когда школьники начинают изучать экономику и хозяйство. Планирует связать свою жизнь с государственным управлением. Желаю всем планам сбыться, - рассказал глава города Дмитрий Рудаков.