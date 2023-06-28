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НовостиОбщество28 июня 2023 10:01

В Ярославле определили два официальных пляжа

Купаться можно только на одном из них
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле определили два официальных пляжа

В Ярославле определили два официальных пляжа

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославль пришла жара, которая держатся уже несколько дней подряд. Горожане потянулись на природу – гулять, купаться и загорать. Однако даже во время отдыха стоит быть осторожнее.

В мэрии города сообщили, что на данный момент определены только два официальных пляжа – 1-я Норская набережная и Тверицкая набережная. Важно отметить, что купаться разрешено только в Тверицах.

Напоминаем, что ранее был опубликован список мест, в которых купание запрещено.