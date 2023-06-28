В Ярославле пройдет международный кинофестиваль «В кругу семьи» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с 8 по 11 июля пройдет международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Открытие, традиционно, состоится в КЗЦ «Миллениум». Мероприятие посетят известные актеры и блогеры.

- По красной дорожке пройдут любимые звезды российского театра и кино: Федор Добронравов, Андрей Чадов, Ксения Алферова, Егор Бероев, Ольга Кабо, Владимир Сычев, Алика Смехова и другие. Также будут присутствовать более 15 блогеров-миллионников со своими семьями, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Помимо этого, в эти три дня в «Киномаксе» в ТЦ «Аура» пройдут бесплатные конкурсные показы. Зрители увидят лучшие фильмы из Индии, Мексики, России, Беларуси, Ирана, Италии, Узбекистана и Казахстана.