В Ярославле количество пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 12 Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле вчера, 27 июня, на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Урицкого рейсовый автобус врезался в столб. По всей видимости, водитель не справился с управлением. Уголовное дело сразу возбудили ярославские следователи, а прокуратура организовала проверку. Сначала сообщалось о девяти пострадавших, вчера вечером это количество увеличилось до 12.

- На настоящее время в результате ДТП пострадало 12 пассажиров: 61-летняя женщина госпитализирована в лечебное учреждение, а также 7 женщин, 3 мужчины и 15-летний мальчик нуждаются в амбулаторном лечении, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.