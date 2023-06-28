Ярославна вытребовала через суд 200 тысяч рублей компенсации за упавшее на нее дерево

Ярославский суд взыскал компенсацию для женщины, пострадавшей от упавшего дерева Фото: Ярославский областной суд

В Ярославле женщина подала в суд на администрацию Ленинского и Кировского районов и индивидуального предпринимателя. Причина иска – получение ею травм при падении дерева.

В ноябре прошлого года ярославна шла по двору на улице Чкалова, где рабочие пилили аварийные насаждения. Опасная зона не была ничем огорожена, и пострадавшая решила обойти ее по газону. В этот момент на нее упал тяжелый поваленный ствол, и она потеряла сознание. Потерпевшая попала в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с виновных моральную компенсацию. Представитель администрации пояснила, что деревья пилили по контракту, заключенному с индивидуальным предпринимателем. Его работники приступили к делу раньше, чем соглашение было подписано, а потому претензий к районному руководству быть не может.

- Суд установил, что в день происшествия снос аварийных деревьев в рамках муниципального контракта производил ИП Зинанов Р.С. с привлечением третьих лиц. Именно на него была возложена обязанность по надлежащему обеспечению безопасности при проведении работ по валке деревьев. Нормативные требования, предъявляемые при их спиливании, ответчиком выполнены не были, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Истица требовала выплаты ей 300 тысяч рублей, но суд принял во внимание и ее собственную неосторожность, и снизил сумму до 200 тысяч. Ответчик подал апелляцию, но коллегия отклонила ее, и 22 июня индивидуальный предприниматель вынужден был передать средства пострадавшей.