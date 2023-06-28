В Ярославле осудили мужчину, убившего свою девушку из ревности

Суд признал жителя Гаврилов-Яма виновным в убийстве девушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Ярославской области передал дело 21-летнего жителя Гаврилов-Яма в суд. Мужчину признали виновным в убийстве девушки. Трагедия произошла в июне прошлого года около одного из частных домов в городе. Подсудимый и его 18-летняя жертва поссорились, будучи при этом нетрезвыми.

- Злоумышленник приревновал девушку и совершил в отношении неё насильственные действия. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По приговору суда убийца будет отбывать наказание в колонии строгого режима 9 лет.