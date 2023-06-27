В Рыбинске во время закрытия моста на левом берегу организуют временную парковку Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске во время полного закрытия моста – с 1 по 5 июля – на левом берегу организуют временную парковку. Она будет расположена на Арефинском тракте за автомобильной заправкой, на месте бывшей станции техосмотра.

Парковкой смогут пользоваться водители, которые доедут на своей машине до моста, а дальше пойдут пешком через мост к транспортной развязке на Соборной площади.

— Площадь территории порядка 4 000 квадртных метров, может вместить около 600 автомобилей. Рассчитываем, что такая возможность позволит снизить количество автомобилей, которые поедут через единственный объездной путь в город. На период закрытия моста парковка будет охраняемой, привлекаем для этих целей членов Рыбинского казачьего общества, — рассказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Иван Дубино.