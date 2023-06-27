В Рыбинске суд наложил арест на автомобиль мужчины, который насмерть сбил двоих детей

Трагедия произошла в апреле текущего года. ФОТО: группа "Это случилось в Рыбинске" ВКонтакте

В Рыбинске суд наложил арест на автомобиль «Форд Мондео», 29-летний владелец которого, несколько месяцев назад сбил насмерть двух детей.

Трагедия произошла 9 апреля текущего года вечером. Нетрезвый мужчина ехал на своей иномарке по проезжай части набережной. В районе дома №209 он вылетел на тротуар и сбил двух мальчиков – 8 и 10 лет. Дети скончались.

- При этом обвиняемый предпринял попытку скрыться с места совершения преступления, однако был задержан очевидцами произошедшего. Рыбинский городской суд наложил арест на автомашину обвиняемого, запретив пользоваться и распоряжаться указанным имуществом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Уголовное дело расследуется следственными органами регионального управления Следственного комитета России. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой области на контроль.