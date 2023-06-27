В Ярославле здание бывшей детской больницы продадут за 140 миллионов рублей

Ярославское правительство планирует продать здание бывшей детской больницы на проспекте Ленина ФОТО: пресс-служба правительства Ярославской области

На заседании Ярославской областной думы обновили список объектов приватизации. В него включили здание бывшей детской больницы на проспекте Ленина, которое не используется уже 6 лет.

В ходе заседания заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков сообщил о том, что построено оно еще в 1956 году, и на восстановление потребуется большая сумма. Но было принято решение продать строение. Его площадь составила 5426 квадратных метров, и предварительная оценка показала, что стоит оно около 140 миллионов рублей.

- Это один из объектов, которыми мы дополняем перечень по приватизации. Сейчас у нас ориентировочная стоимость их всех будет составлять 336 миллионов рублей, - добавил Денис.