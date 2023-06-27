В администрации Рыбинска рассказали, что будет происходить на мосту во время его закрытия Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске Волжский мост закроют для проезда транспорта на четыре дня - с 23:50 30 июня до 5 часов 5 июля.

В это время будет проводиться бетонирование эстакадных частей. Два дня отводится на бетонирование, два дня – на набор материалом прочности. Сейчас идет подготовка участка моста под монолитные работы. На объекте круглосуточно находятся около 120 рабочих.

- Параллельно у левого берега возводится подпорная стенка из шпунта для строительства причала. К нему будет швартоваться водный транспорт, задействованный для ремонта мостовых конструкций с воды. Подрядная организация ГК «ЕКС» планирует задействовать шесть единиц водного транспорта, чтобы проводить работы с подводной и надводной частями моста, - сообщили в администрации Рыбинска.