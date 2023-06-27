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НовостиОбщество27 июня 2023 12:20

Губернатор Ярославкой области предложил продать разрушенное здание в центре города

На его восстановление требуется 3 миллиарда рублей
Рада Шпилевая
Заброшенное здание в центре города хотят продать частноум собственнику

Заброшенное здание в центре города хотят продать частноум собственнику

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На заседании Ярославской областной думы губернатор Михаил Евраев внес предложение: продать частному собственнику заброшенное здание на Советской площади. Находясь в самом центре города, этот старый особняк портит общую картину и выбивается из архитектурного ансамбля. Но сделать с ним власти региона ничего не могут, так как он занесен в список федеральной собственности.

- У нас с вами огромное количество никак не используемого федерального имущества. Яркий пример – здание, которое стоит у нас на Советской площади. Его восстановление будет стоить около 3 миллиардов рублей, оно полностью разрушено. И все думают, что это у нас, ярославцев, такое здание. А оно федеральное, - отметил губернатор.

Предложение главы региона состоит в том, чтобы правительство Ярославской области взяло на себя роль агента, выкупило здание у Федерации, продало его частному инвестору и вернуло деньги в государственный бюджет. По его словам, так разрушенный дом будет быстрее восстановлен и использован для нужд жителей города.