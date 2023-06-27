В Ярославской области запретят продавать энергетики и перцовые баллончики несовершеннолетним

В Ярославле несовершеннолетние не смогут купить энергетик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Ярославской области разработало проект закона, согласно которому несовершеннолетние не смогут покупать энергетики. Распространяется запрет и на баллончики со сжиженным газом, содержимое которых может принести вред здоровью детей и подростков.

- Повышенную озабоченность также вызывает распространение употребления безалкогольных тонизирующих напитков с вредными добавками, что приводит к тому, что дети легко адаптируются к алкоголизму и наркозависимости, - добавил он.

Теперь продавцы будут обязаны спрашивать у покупателей документы, подтверждающие их возраст. Если гражданин нарушит это предписание, ему придется заплатить штраф в 3000 рублей, а вот сотрудник магазина – в 30 тысяч рублей. Что касается юридических лиц, им такое нарушение будет стоить 100 тысяч рублей.

В силу законопроект еще не вступил.