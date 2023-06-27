Ярославские следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле сегодня, 27 июня, на перекрестке Тутаевского шоссе и улицы Урицкой произошло ДТП с рейсовым автобусом. После аварии, по предварительной информации, в больнице находятся девять человек.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на одну из опор освещения в результате чего пассажиры получили вред здоровью. Степень тяжести полученного вреда в настоящий момент устанавливается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.