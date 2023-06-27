Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июня 2023 11:00

Ярославские следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

После аварии, по предварительной информации, в больнице находятся девять человек
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославские следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Ярославские следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле сегодня, 27 июня, на перекрестке Тутаевского шоссе и улицы Урицкой произошло ДТП с рейсовым автобусом. После аварии, по предварительной информации, в больнице находятся девять человек.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на одну из опор освещения в результате чего пассажиры получили вред здоровью. Степень тяжести полученного вреда в настоящий момент устанавливается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.