В Ярославле 84-летний мужчина отдал мошенникам почти миллион рублей

В полицию Кировского района Ярославля обратилась 84-летний мужчина. Он рассказал, что на протяжении двух недель ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и сообщали, что со счетов пенсионера происходят попытки списания денег.

Для сохранения накоплений злоумышленники потребовали снять наличные со всех имеющихся счетов и перевести на указанные «безопасные счета». Местный житель сделал все так, как ему сказали мошенники, и перевел им 950 тысяч рублей.

- Полицией по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.