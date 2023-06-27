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НовостиОбщество27 июня 2023 8:49

В Рыбинске начали ремонтировать фасады зданий

В центре города в обновлении нуждаются 34 объекта
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске начали ремонтировать фасады зданий

В Рыбинске начали ремонтировать фасады зданий

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Рыбинске начали ремонтировать фасады зданий. Всего в центре города в обновлении нуждаются 34 здания - это объекты историко-культурного наследия и занятые муниципальными и федеральными службами. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

- Разместили первую закупку на ремонт фасада дома 16 по улице Ломоносова. Электронный аукцион состоится 28 июня. Ориентировочная дата подписания контракта - 11 июля, срок выполнения работ – месяц, - отметил Дмитрий Рудаков. - Всем пользователям и собственникам регионального и федерального имущества направили требования о приведении фасадов в нормативное состояние. В отношении объектов культурного наследия направлены запросы в профильный областной департамент на выдачу заданий на ремонт фасадов.