В Рыбинске начали ремонтировать фасады зданий Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Рыбинске начали ремонтировать фасады зданий. Всего в центре города в обновлении нуждаются 34 здания - это объекты историко-культурного наследия и занятые муниципальными и федеральными службами. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

- Разместили первую закупку на ремонт фасада дома 16 по улице Ломоносова. Электронный аукцион состоится 28 июня. Ориентировочная дата подписания контракта - 11 июля, срок выполнения работ – месяц, - отметил Дмитрий Рудаков. - Всем пользователям и собственникам регионального и федерального имущества направили требования о приведении фасадов в нормативное состояние. В отношении объектов культурного наследия направлены запросы в профильный областной департамент на выдачу заданий на ремонт фасадов.