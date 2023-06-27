В Ярославле за сутки произошло три ДТП, в котором пострадали пешеходы Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле за сутки произошло три ДТП, в котором пострадали пешеходы.

Вчера, 26 июня, на Ленинградском проспекте у дома №54 примерно в 7:45 автомобиль «Лада Гранта», за рулем которой был 43-летний мужчина, сбил 20-летнего молодого человека, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Местный житель нуждается в амбулаторном лечении.

Вчера же на улице Мельничная у дома №30 примерно в 13:30 машина «Шевроле Лачетти», за рулем которой находился 71-летний водитель, сбила 60-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Ярославне также назначено амбулаторное лечение.

В понедельник около 13.30 на улице Пионерская у дома №5А 30-летний водитель автомобиля «Хундай Солярис» сбил 11-летнюю девочку, которая находилась на проезжей части.

- По всем фактам ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.