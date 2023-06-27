Дети из Белгородской области будут гостить в ярославских лагерях до конца лета

Сейчас в области гостят около 300 детей. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Дети из Грайворонского района Белгородской области останутся в ярославских лагерях до конца лета. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Сейчас у нас гостят около 300 детей, которых вывезли из опасной зоны.

- По просьбе моего коллеги - губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова - продлим отдых ребят из Грайворонского района у нас до конца лета, - отметил Михаил Евраев. - Приняли и разместили детей в наших загородных лагерях. Дополнительно организуем и нашим школьникам, и белгородцам экскурсионные поездки по области. Ребята побывали в ярославском планетарии и музее истории города, посетили Карабиху, Ростовский кремль, аэродром «Левцово», ездили по детской железной дороге и ходили в кино. В планах новые поездки и активности. У нас еще так много интересных мест, что и до конца лета не объехать,