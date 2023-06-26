В Ярославле экс-супруги получили срок за покушение на незаконный сбыт наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле экс-супруги обвиняются по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". 40-летний мужчина ранее был судим уже два раза, 35-летняя женщина – ни разу до этого.

В сентябре прошлого года обвиняемые из тайника забрали 17,8 граммов наркотиков, расфасовывали их дома у бывшего супруга на мелкие партии и незаконно хранили.

Дальше бывшие супруги также сделали «тайник» для сбыта запрещенных веществ, однако, были задержаны сотрудниками полиции.

- В ходе личного досмотра мужчины обнаружено и изъято два свертка с наркотическим средством, у женщины - пять свертков. Кроме того, часть наркотика была изъята дома у мужчины. В действиях мужчины имел место особо опасный рецидив преступлений, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, женщине – 4 года в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.