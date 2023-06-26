Котята, спасенные ярославскими артиллеристами, нашли новые дома. ФОТО: скриншот видео из официальной группы ОНФ

Три недели назад в Ярославль в отпуск приехали наши артиллеристы. С собой они привезли трех котят, которых спаси из-под обстрелов и не могли оставить животных одних. Для двух малышей дом нашелся быстро - котика по кличке Мобик взял к себе даниловский боец Степан. Еще одного зверька также забрала семья военнослужащего.

Оставшийся котенок Соломон пробыл в ветеринарной клинике две недели, и после этого к себе домой его взяла местная жительница Татьяна. Женщина сейчас находится на пенсии и всю жизнь в ее доме были животные, которых она очень любит.