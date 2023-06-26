В Ярославле будут судить водителя автобуса, который сбил велосипедиста Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле 52-летнего водителя автобуса будут судить по статье «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку».

ДТП произошло 17 августа прошлого года. Мужчина ехал за рулем автобуса без пассажиров примерно в 17 часов по улице Борки в направлении улицы Старое Долматово. В районе дома №87 по улице Шевелюха водитель не выбрал нужную дистанцию между своим транспортом и велосипедом, который ехал справа от него, и сбил 72-летнего велосипедиста.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса причинил по неосторожности тяжкий вред здоровью велосипедиста, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.