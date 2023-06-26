В Ярославле дома, признанные аварийными до 2017 года, расселят в следующем году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославле дома, признанные ветхими и аварийными до 2017 года, расселят в следующем году. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов. Люди переедут в новые квартиры, строительство которых скоро начнется, или же смогут получить денежную компенсацию в размере 66 тысяч рублей за квадратный метр.

Некоторые ярославцы ждут нового жилья уже больше 30 лет, но переселение постоянно откладывалось, например, жители улицы 1-й Тарной. Их дом №3 построен в начале прошлого столетия.

- Мы для себя решили, что для расселения ветхого и аварийного жилья в Ярославле будем строить новые дома. Два таких в этом году начнем возводить на улице Колышкина. Сейчас ведется подготовка документов, после чего будет определяться подрядчик. Поставили для себя задачу в следующем году расселить все дома, признанные ветхими и аварийными до 2017-го, - отметил Артем Молчанов.