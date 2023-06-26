Ярославец избил незнакомого мужчину, который впоследствии скончался Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 30-летний местный житель обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Трагедия произошла в Дзержинском районе. У одного из дома на Ленинградском проспекте между ярославцем и прохожим завязался конфликт. Злоумышленник начал избивать ранее незнакомого мужчину. Последний погиб почти сразу на месте происшествия от полученных травм.

- К раскрытию указанного преступления привлечены сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Дзержинскому городскому району. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудникам уголовного розыска и следователю регионального следственного управления удалось установить личность обвиняемого и задержать его в кратчайший срок после совершения преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Следователем предъявлено обвинение злоумышленнику. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.