В Ярославской области трассу М-8 могут расширить до четырех полос Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области трассу М-8 могут расширить до четырех полос. Этот вопрос губернатор региона Михаил Евраев обсудил на встрече с министром финансов Антоном Силуановым. Возможно, работы на дороге будут проходить в несколько этапов, пока идут обсуждения.

- Говорили о дорогах, в том числе о расширении трассы М8. Нам хотелось бы, чтобы она была двухполосной в каждом направлении на всем протяжении. Сейчас в середине есть большой отрезок, где движение осуществляется по одной полосе. Трасса федеральная, трафик большой, люди выезжают на встречку, много аварий, - сообщил Михаил Евраев. - Предложил рассмотреть ее расширение в ближайшей перспективе. Понятно, что затраты серьезные, но можно делать этапами.