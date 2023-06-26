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НовостиОбщество26 июня 2023 7:14

В Ярославской области могут ввести крупные штрафы за попрошайничество

Помимо этого, губернатор предложил ужесточить наказание за купание в пьяном виде и в запрещенных местах
Рада Шпилевая
В Ярославле могу увеличить штрафы за попрошайничество

В Ярославле могу увеличить штрафы за попрошайничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в региональное законодательство поправки. Изменения коснулись статьи 16 закона «Об административных нарушениях», где говорится о приставании к гражданам. Под приставанием подразумевается назойливое предложение погадать или попрошайничество. Раньше такое поведение наказывалось штрафом от 200 до 1000 рублей. Теперь сумма станет фиксированной – 5000 рублей.

Помимо этого, глава правительства предложил ужесточить меры по борьбе с купанием в неположенных местах. На данный момент действует закон о взыскании с нарушителей тысячи рублей, но можно отделаться и предупреждением. А с учетом изменений платить нужно будет 3000 рублей. То же самое касается купания в нетрезвом состоянии. Штраф увеличится с 3 до 4 тысяч рублей.