В Ярославской области могут ввести крупные штрафы за попрошайничество

В Ярославле могу увеличить штрафы за попрошайничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в региональное законодательство поправки. Изменения коснулись статьи 16 закона «Об административных нарушениях», где говорится о приставании к гражданам. Под приставанием подразумевается назойливое предложение погадать или попрошайничество. Раньше такое поведение наказывалось штрафом от 200 до 1000 рублей. Теперь сумма станет фиксированной – 5000 рублей.

Помимо этого, глава правительства предложил ужесточить меры по борьбе с купанием в неположенных местах. На данный момент действует закон о взыскании с нарушителей тысячи рублей, но можно отделаться и предупреждением. А с учетом изменений платить нужно будет 3000 рублей. То же самое касается купания в нетрезвом состоянии. Штраф увеличится с 3 до 4 тысяч рублей.