Ярославцев ожидает теплая неделя

В Ярославль придет солнечная и теплая погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После холода и дождей в Ярославль пришло потепление, и предстоящая неделя будет по-настоящему жаркой. По данным Росгидрометцентра, с 26 июня до 2 июля температура днем не упадет ниже 22 градусов.

В понедельник столбик термометра поднимется до отметки 25°С, ночь тоже будет теплой – до 12°С. Небо обещает быть ясным. Во вторник ситуация будет абсолютно аналогичной. В середине недели ожидаются осадки в темное время суток, но температура останется на тех же показателях. В четверг немного похолодает – до 22°С, – и дождь ожидается уже днем. Последний день июня, пятница, снова будет теплым и сухим, возможна небольшая облачность. В субботу, 1 июля, ничего не изменится, а вот последний день недели принесет сильный дождь и облачность. Несмотря на осадки, холоднее не станет – днем воздух прогреется до 25°С, а ночью будет минимум 15°С.

В Росгидрометцентре сообщили, что не стоит ждать сильного ветра: всю неделю его скорость продержится на показателях 1-3 метра в секунду.