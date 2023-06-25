В Ярославском районе четвертый день ищут 48-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославском районе четвертый день ищут 48-летнего Евгения Фролова. Он ушел из дома в селе Лютово 22 июня, и с того момента родные ничего не знают о его местонахождении.

Приметы пропавшего: на вид 48 лет, рост 168 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. Мужчина хромает на левую ногу.

Евгений был одет в светлую джинсовую куртку, голубую футболку, серые джинсы и серые кроссовки с голубой подошвой. С собой у него была черная сумка.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.