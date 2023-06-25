Ярославские нейрохирурги провели уникальную операцию 14-летнему пациенту. ФОТО: страница Сергея Луганского ВКонтакте

Ярославские нейрохирурги в Областной детской больнице впервые провели уникальную операцию 14-летнему пациенту. Врачи удалили ему грыжу межпозвонкового диска. У подростка из-за грыжи начались серьезные неврологические нарушения в ногах, ребенок регулярно испытывал боль. Поэтому и было принято решение о проведении операции.

- Хирургическое вмешательство выполняла команда врачей-нейрохирургов из Областной клинической больницы и Областной детской больницы. Операция прошла успешно, сейчас ребенок восстанавливается. Совместная слаженная работа наших врачей поможет в дальнейшем, при необходимости, поставить такие операции на поток. Желаю юному пациенту скорейшего выздоравления, - написал у себя на странице ВКонтакте директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергея Луганский.