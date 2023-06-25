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НовостиОбщество25 июня 2023 17:19

В Пошехонском районе Ярославской области ожидается пятый класс пожароопасности

Об этом предупредили в региональном отделении МЧС
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Пошехонском районе Ярославской области ожидается пятый класс пожароопасности

В Пошехонском районе Ярославской области ожидается пятый класс пожароопасности

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Пошехонском районе Ярославской области 26 и 27 июня ожидается пятый класс пожароопасности. Об этом предупредили в региональном отделении МЧС.

- На территории района складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.